Ces célébrités annoncent quitter les Etats-Unis si Donald Trump est réélu

Les célébrités affirment une fois de plus qu'elles fuiront le pays si le président Trump bat l'ancien vice-président Joe Biden - quatre ans après des annonces similaires.

Lorsque les sondages ont prédit une victoire écrasante de l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton en 2016, plus d'une douzaine de célébrités, dont Jon Stewart, Cher, Miley Cyrus, Samuel L. Jackson, Whoopi Goldberg et Snoop Dogg, ont déclaré qu'elles prendraient le large si Trump gagnait.

Chelsea Handler a été la seule star à être sur le point de tenir sa promesse en achetant de manière préventive une maison à l'étranger. Mais elle a ensuite fait volte-face en 2016 après la victoire de Donald Trump.

Cette élection 2020 provoque une nouvelle vague d’annonce d’exode, notamment Bruce Springsteen. Le chanteur, originaire du New Jersey et "né aux États-Unis", déclare qu'il se rendra en Australie si l'équipe de Trump gagne. "Si Trump est réélu - ce qu'il ne sera pas ; je prédis pour l'instant qu'il va perdre - si par hasard il devait l'être, je vous verrai dans le prochain avion", a déclaré Bruce Springsteen aux médias australiens en octobre lors d'un chat virtuel.

Tommy Lee et Ricky Martin ont fait des annonces similaires. De même que John Legend et Chrissy Teigen. Le couple se dit "épuisé" par la direction "embarrassante" du président. "Nous sommes nés et avons grandi ici, toutes nos familles sont ici. Il serait difficile de partir. Mais je ne sais pas ce qu'on est censé faire quand on a un leader qui essaie de détruire la démocratie. Il faut penser à aller dans un endroit qui est une vraie démocratie, qui respecte l'Etat de droit et les droits de l'homme", a déclaré le chanteur.

