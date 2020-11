Lil Wayne pose avec Donald Trump: il se fait larguer DIRECT

Le rappeur Lil Wayne a affiché publiquement son soutien à Donald Trump. Sa compagne n’a visiblement pas apprécié et l’a quitté sur Instagram.

"Je viens de sortir d’une super réunion avec Donald Trump. En plus de ce qu'il a fait jusqu'à présent avec la réforme pénale, le plan platine va donner à la communauté une réelle propriété. Il a écouté ce que nous avions à dire aujourd'hui et a assuré qu'il le fera et qu'il peut le faire."



Voilà ce qu’a tweeté le rappeur américain Lil Wayne le 29 octobre. Ce soutien affiché à Donald Trump n’a visiblement pas plu à sa compagne, le mannequin Denise Bidot. Elle a publié sur Instagram "Parfois, l’amour ne suffit pas" avec un emoji de coeur brisé.

Elle a également encouragé sa communauté à voter en précisant qu’elle ne donnerait pas sa voix au candidat républicain. Elle a ajouté que la rupture n’était pas seulement due au fait que Lil Wayne soutienne Trump, "mais c’est un facteur important". Depuis, son compte a été supprimé de la plateforme.

