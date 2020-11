"Alors tu flirtais avec ma femme?": le jour où William s'en est pris à un acteur qui s'approchait un peu trop de Kate

Le prince William est-il jaloux ? L'acteur Jack Whitehall en a fait les frais lors du spectacle Royal Variety Performance en 2014. Le comédien s'est souvenu de cette rencontre alors qu'il était assis dans la loge royale lors du show, avec les Cambridge.

Jack Whitehall a entamé la conversation avec Kate Middleton, se souvenant d'avoir fréquenté la même école que lui, le Marlborough College. Kate ayant 6 ans de plus, elle ne se souvenait pas de lui mais l'acteur s'en rappelait très bien, et pour cause : elle a été son "premier béguin". Une anecdote qu'il raconte à Kate et cela ne plait pas beaucoup à William.

"D'accord, c’était vraiment inapproprié. Votre Altesse me lance un regard très franc", raconte-t-il.

Et plus tard dans la soirée, le prince est revenu vers lui. "William est venu me voir et il était très drôle. Il était très gentil, mais s’est comporté de manière passive-agressive : 'Oh, alors tu flirtais avec ma femme'", explique-t-il encore.

"Je pourrais vous faire décapiter", a ensuite lancé William en riant.

Cette petite histoire révèle que si le prince William est un peu jaloux, il est surtout d'un grand sens de l'humour.