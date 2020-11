Atteinte d'un cancer généralisé, Shannen Doherty veut qu'on arrête de la plaindre: "Je me sens bien" (vidéo)

L'état de santé de Shannen Doherty s'est dégradé ces derniers mois après une récidive de son cancer du sein. Elle a atteint le stade IV de la maladie et désormais, des métastases sont apparues un peu partout dans son corps.

Le diagnostic est assez négatif mais la comédienne s'est montrée plutôt optimiste lors d'une interview réalisée par Sarah Michelle Gellar pour Entertainment Tonight.

"Je vais bien. J’aime quand les gens me disent : 'Je prie pour vous', mais à un certain point, le moment arrive où vous devez dire : 'C’est bon, tout va bien.' Je me sens bien, je vais bien. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui auraient besoin de vos prières. Moi, je me sens bien. J’ai une équipe médicale formidable qui me soigne… Je vais mieux que bien. Je me sens forte et en bonne santé et confiante et joyeuse."

Je partage ce qui m’arrive dans l’espoir d’offrir une autre image aux gens malades

Et en effet, sur cette vidéo, Shannen Doherty semble plutôt en forme, souriante et pétillante. Rien ne laisse imagine qu'elle est sévèrement malade. Elle a d'ailleurs voulu faire passer un message concernant l'image des personnes atteintes d'un cancer.

"J’aimerais vraiment que les gens arrêtent de penser, quand ils entendent cancer de stade IV, à une personne au teint gris, qui ne tient plus debout. On vous met de côté si vite, même si vous êtes toujours pleine de vie, en bonne santé, heureux et que vous voulez encore sortir et travailler. Donc je partage ce qui m’arrive dans l’espoir d’offrir une autre image aux gens malades."

Désormais, l'ancienne star de Berverly Hills 90210 mise sur les essais cliniques et traitements expérimentaux contre le cancer. Et c'est avec le sourire et pétillante qu'elle veut toujours apparaître, malgré la gravité de sa maladie.