Matt Pokora DÉNONCE l'incohérence des mesures Covid et interpelle le ministre français de la Culture

Face à la fermeture des commerces non-essentiels en France, pour éviter la concurrence déloyale, les rayons "culture" des supermarchés ont dû être condamnés. Une mesure que Matt Pokora a constaté en vrai, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne lui a pas plus, comme il l'a dénoncé en story sur Instagram

"La vidéo qui suit n’est pas une blague. C’est réel et c’est un peu partout comme ça. C’est lunaire, ça ressemble à une punition pour la culture. Pourquoi ? Qu’est-ce que ça change qu’un(e) client(e) puisse acheter un livre ou un album? Il y a le coronavirus sur nos œuvres ?", a-t-il écrit avant de partager une vidéo sur laquelle on peut voir une partie des livres et les CD condamnés, alors que les magazines et d'autres livres sont accessibles.

"Non mais regardez cette blague, ajoute-t-il. Dans une grande surface, on peut acheter un magazine ou des mots croisés, mais pas un CD ou un bouquin ? Genre, c’est interdit ?"

Face à cette mesure qui le met en colère, Matt Pokora interpelle le Ministre français de la Culture.