Laeticia Hallyday et Jalil Lespert très amoureux: "Ils s'embrassaient sans cesse"

Depuis octobre, Laeticia Hallyday a retrouvé l'amour dans les bras du comédien Jalil Lespert, qu'elle a retrouvé à Paris. Ils avaient débuté leur relation à distance cet été, puisqu'il vit en France et elle à Los Angeles. Et comme le révèle Paris Match, entre eux, c'est déjà le grand amour.

Venue assurer la promotion du coffret film et album de Johnny, Laeticia a tout de suite retrouvé l'acteur et réalisateur. Le 13 octobre, lors d'une soirée officielle au Costes, ils laissaient déjà apparaitre leur amour au grand jour. "Ils s'embrassaient sans cesse", ont confié des témoins à Paris Match.

Une semaine plus tard, ils sont apparus ensemble également à la première de À nos promesse, le film consacré au dernier road-trip de Johnny Hallyday, diffusé au Grand Rex. Et là encore, ils ont assumé leur nouvelle relation.

"Les amoureux récidivent, s'embrassant sans complexes. La passion les dépasse", lit-on encore dans Paris Match.

Depuis, ils se sont envolés pour Rome, destination romantique par excellence et désormais, c'est à Marne-La-Coquette que Laeticia séjourne. Va-t-elle décider de revenir en France et s'installer au plus près de son compagnon ?