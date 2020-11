Aurélie Dotremont MÉCONNAISSABLE, ses fans sont inquiets: "Mais qu'est-ce qu'elle a fait?" (photos)

Aurélie Dotremont, devenue célèbre suite à sa participation à différentes émissions de téléréalité, inquiète ses fans. Sa dernière photo postée sur Instagram a fait beaucoup réagir.

Aurélie Dotremont a notamment été connue suite à sa participation aux Anges de la Téléréalité. Elle est ensuite passée dans plusieurs programmes, comme L'Île des Vérités, Moundir & Les Apprentis Aventuriers ou Les Princes et les Princesses de l'Amour.

Longtemps complexée par son corps, la jeune femme a commencé à avoir recours à la chirurgie esthétique. En 2018, elle expliquait notamment avoir subi une liposuccion, une augmentation mammaire, mais aussi avoir fait des implants fessiers ou des injections dans les lèvres.

Son visage et son corps ont donc changé. Mais sa dernière photo publiée sur son compte Instagam a particulièrement marqué ses fans. Beaucoup parlent en commentaire d'un recours à Photoshop. Mais certains s'inquiètent de la voir changer autant. "Mais tu t'es perdue, avant tu étais belle", "T'étais mieux avant", "Franchement, ton visage, on ne le reconnaît plus", "On dirait que tu as 40 ans"… Voilà le genre de commentaires que l'on peut lire.



La jeune femme est cependant soutenue par de nombreux internautes qui la trouvent belle.

