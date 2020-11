Julie et Liz font du kayak: soudain, une baleine les ENGLOUTIT (vidéo)

Le 2 novembre, Julie et Liz faisaient du kayak au large d'Avila Beach en Californie. Une baleine a surgi pour les attraper.

Le média américain Fox26 a expliqué la mésaventure de Julie McSorley et son amie Liz Cottriel. Les deux jeunes femmes passaient un moment paisible à bord d'un kayak au large d'Avila Beach, en Californie. Tout à coup, une baleine a surgi et les a attrapées avec sa gueule.

Heureusement, le mammifère marin a tout de suite recraché les deux jeunes femmes qui s'en sont sorties saines et sauves. Julie McSorley a expliqué au média américain qu'elles se trouvaient au milieu d'un banc de poissons lorsque la baleine a surgi de nulle part. La scène a été filmée et la vidéo a déjà été vue plus de 400.000 fois sur YouTube.