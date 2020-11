Hélène Ségara: son fils harcelé à l'école à cause de sa célébrité, "Il me demandait de ne plus venir le chercher"

Invitée d'une émission qui avait pour thème le harcèlement scolaire, Hélène Ségara a parlé de celui dont son propre fils a été victime.

Raphaël, le fils d'Hélène Ségara, a souffert du statut de célébrité de sa maman. La chanteuse l'a en effet expliqué sur le plateau de Je t'aime etc. qui parlait du harcèlement scolaire. "Il est arrivé à un stade où il ne voulait plus du tout qu'on sache que j'étais sa mère dans l'école, a confié Hélène Ségara. Il me demandait de ne plus venir le chercher." C'était en 2000, alors que le morceau "Il y a trop de gens qui t'aiment" était sorti.

"Un jour, un garçon lui a dit: demain, tu vas aller dans la chambre de ta mère et si tu vois une bague, tu me la ramènes. Et il avait pris une de mes bagues. Je m'en suis aperçue bien entendu. Il a fallu que je lui demande: où est passée cette bague ? Il ne voulait pas lâcher le morceau, il avait peur d'avoir des ennuis."

