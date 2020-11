Kylie et Kendall Jenner: après une violente bagarre, les deux soeurs ne se parlent plus

Rien ne semble pouvoir séparer le clan Kardashian, et pourtant les disputes y sont nombreuses, comme on peut le constater dans leur émission "Keeping Up With The Kardashians". Dernière grosse dispute en date : une bagarre violente entre les soeurs Kendall et Kylie Jenner.

Dans le dernier épisode de leur show, Kendall revient sur cette dispute lors d'une vidéo conférence avec le reste de sa famille. "Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis un mois, après cette dispute, ce qui est rare", explique Kendall à ses autres soeurs et sa mère.

Une dispute à propos... de vêtements

Les deux soeurs se sont battues en voiture, de retour d'un week-end en famille à Palm Springs. Kendall n'aurait pas apprécié que sa soeur cadette porte un vêtement qui lui appartient. Les deux soeurs se sont alors insultées, et en sont venues aux mains. "Kylie dit que c'est toi qui l'a giflée en premier", raconte Khloé, l'une des soeurs Kardashian.

Kendall, scandalisée, réfute cette version des faits. Actuellement, Kylie n'a pas réagi à cette histoire, et fait profil bas. "La vie est courte", conclut la grande soeur Khloé. "Mettez votre fierté et votre ego de côté, et admettez chacune vos torts."



