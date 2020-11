Le Prince Charles entouré de fleurs: cette photo ultra kitsch en Une du Vogue britannique

Le Prince Charles sera en Une du Vogue britannique du mois de décembre. Il a partagé la photo sur son compte Instagram.

C'est sur le compte de Clarence House, du Prince Charles et de la Duchesse de Cornouailles, que l'on peut voir la Une du Vogue britannique du mois de décembre. Le père des princes William et Harry se trouve en pleine nature, entouré d'arbres aux couleurs d'automne et de nombreux hortensias.



Il est indiqué que dans le numéro du magazine, il parlera de mode durable et d'un programme de formation qu'il a cofondé.

