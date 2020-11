Pendant ce temps... la conseillère spirituelle de Trump fait d'étonnantes prières pour sa victoire (vidéo)

Paula White est une prédicatrice, et télévangéliste américaine. Elle est la conseillère spirituelle de Donald Trump, et prêche pour la théologie de la prospérité selon laquelle la richesse est signe de santé spirituelle. Hier soir, l'évangéliste s'est fait remarquer sur les réseaux sociaux suite à une prière étonnante et enflammée.

La star des prêches

Ce genre de prière est la spécialité de Paula White. Cela peut sembler impressionnant, et de nombreux internautes s'en sont moqué sur les réseaux sociaux. Les détournements sont nombreux, après cette prestation dans son église en Floride.

Les yeux mi-clos, elle martèle des paroles pour attirer la victoire au président Donald Trump. "J'entends la victoire ! Partout où je passe, Dieu règne ! Quand je suis à la Maison-Blanche, Dieu est à la Maison-Blanche !" Elle répète ensuite frénétiquement "Frappe ! Frappe ! Frappe", en tapant du poing dans l'air, derrière son pupitre.

C'est ce type de prêches qui a séduit Donald Trump, qui l'a nommée présidente du conseil évangélique de son administration en 2016. Il y a un an, il l'a même nommée conseillère spirituelle, elle qui remplit les églises et les salles depuis plus de 20 ans avec ses prêches, et qui a même sa propre émission de télévision baptisée "Paula Today".

"Chasser les forces démoniaques"

Ce prêche visait à "chasser les forces démoniaques" prétendument dirigées vers la Maison blanche et vers Donald Trump. Les quelques fidèles de Paula White présents étaient agenouillés devant elle, et priaient également. Certains faisaient des pompes, ou criaient en faisant les cent pas.

Paula White finit même par prononcer des mots dans une langue étrangère, ou ce qui y ressemble. La scène fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux, tant elle paraît surréaliste.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

ÉLECTIONS AMÉRICAINES: suivez notre direct

ÉLECTIONS AMÉRICAINES: la carte interactive des résultats

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce vendredi 6 novembre ?