Loana est de retour! "Je travaille sur un énorme projet professionnel"

Après de longues semaines de descente aux enfers, que ses fans ont largement pu suivre via son compte Instagram, Loana semble aller mieux. Même beaucoup mieux!

Sortie d'un long séjour à l'hôpital, la starlette a d'abord partagé fièrement sa perte de poids "Je suis passée de 120 à 73 kilos", écrit-elle en légende d'un selfie d'elle en petite tenue. Mais Loana compte faire plus que ça pour prouver qu'elle est déterminée. Après avoir teasé ses fans en disant "Je ne vous oublie pas au contraire, je travaille sur un énorme projet qui devrait vous plaire...", le magazine Closer a voulu en savoir plus, et l'ex star de télé-réalité a accepté de partager plus de détails.

"Loana Productions Editions"

"J'ai de belles perspectives pour l'année prochaine, en effet... Ils ne sont pas tous signés, donc ce n'est pas encore fait", précise Loana. "Mais ce que je peux déjà vous révéler, c'est qu'il faut que je monte ma société. Elle s'appellera Loana Productions Editions, et je vous laisse imaginer pourquoi je rajoute le terme 'Editions'... Je vous en dirais plus prochainement, car je n'oublie pas que c'est aussi grâce à la presse et aux médias que quand on sort quelque chose, ça peut marcher."

Mais avant de s'attaquer à sa nouvelle vie, Loana va prendre le temps de se reposer encore un peu, à La Réunion, auprès de son meilleur ami. "Je vais aller passer des vacances à La Réunion! Aller là-bas est un de mes rêves depuis longtemps... Je vais y rejoindre Fabio, mon meilleur ami, que je connais depuis environ vingt ans. Je n'ai pas encore pris mes billets, mais c'est décidé !", révèle-t-elle encore à Closer. Des aventures que ses fans pourront certainement vivre avec elle via les réseaux sociaux!

