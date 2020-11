Philippe Etchebest violemment taclé par un ex-candidat Top Chef: "Au lieu de chialer, réinvente-toi !"

A force de crier sur les candidats de Top Chef, certains prennent leur revanche une fois sortis du concours, après avoir gagné en assurance! C'est le cas de Jérémy Moscovici, candidat de la saison 6, gagnée en 2015 par Xavier Koenig.

Comme chez nous, le secteur horeca est durement touché par la crise sanitaire en France. Les restaurateurs font de lourdes pertes et le chef Philippe Etchebest a poussé un coup gueule sur plusieurs chaînes, à commencer par LCI.

"C'est une mise à mort"

"On a tout fait comme des bons élèves, on a fait tout ce qu’on nous a demandé. Pour arriver à quoi? À une fermeture… donc c’est génial! On est vraiment sous le choc aujourd’hui car cette nouvelle fermeture imposée est un coup de grâce. C’est une mise à mort de beaucoup de Très Petites Entreprises de notre métier mais aussi de filières qui dépendent de nous. Beaucoup de commerçants en l’occurrence. C’est terrible", déplorait-il sur la chaîne française.

"Qui supporterait de ne pas être payé pendant plus de sept mois?"

Le lendemain, le 29 octobre, Philippe Etchebest enfonçait le clou dans l'émission "Touche pas à mon poste". "Il y a eu des aides lors du premier confinement qui n'ont pas suffi. Faut juste m’expliquer comment on fait, qui supporterait aujourd’hui de ne pas être payé pendant plus de sept mois? C'est une réalité. Personne n’accepterait ça, pourtant dans notre métier, ça arrive, il y a des gens qui ne se versent plus de salaire depuis sept mois. C'est une mise à mort de notre profession", dit-il, sur le ton qu'on lui connaît. "Il y a plusieurs mois, j'ai annoncé 250.000 pertes d'emploi, on va mais alors droit dans le mur, et mon estimation était optimiste".

"Call moi, je t’expliquerais comment faire"

Sur Twitter, Jérémy Moscovici a commenté les propos du Meilleur Ouvrier de France. "Et sinon!? Au lieu de chialer, d’interpeller le président et de s’écouter parler autour de "conf de presse" bien léchée de chez lui avec les leviers qui sont les siens! Sa visibilité! Mais réinvente toi! Pour ca c’est sur il faudrait rentrer dans une cuisine", lance Jérémy Moscovici, avant d'en rajouter une couche: "Call moi, je t’expliquerai comment faire. Des idées des choses mises en place je l’ai fait et j’ai perdu aucun salarié et on s’en sort. #stopchialement"

Jérémy Moscovici lui sous-entendrait-il de faire, comme il l'a fait, un tour dans l'émission de télé-réalité "Les Anges", comme il l'a fait dans la saison 12? Philippe Etchebest n'a pas réagit aux interventions de l'ancien candidat, qui semblent lui passer par-dessus la jambe!

