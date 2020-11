Slimane a FONDU! Les fans du chanteur sont sous le charme (photos)

On ne peut pas dire que le chanteur Slimane ait été, un jour, proche d'être en surpoids. Pourtant, il a apparemment tenu à perdre du poids. Et le résultat est là, comme il le montre fièrement sur sa dernière publication via Instagram.

"Maintenant qu'il est mince, il ose!"

Regard vers le bas, les mains dans les poches, l'artiste prend une pause décontractée, dans une tenue légère et claire, ce qui n'est pas dans ses habitudes. "Ça fait plaisir de te voir avec des couleurs claires...", remarque d'ailleurs Jess, une fan. "Maintenant qu'il est mince, il ose", analyse une autre, qui n'est pas la seule à avoir noté cette perte de poids. "Tu as bien minci, bravo!", "Qu'est-ce que tu as minci!", lancent d'autres. Si ces kilos en moins sont remarqués, c'est aussi et surtout sa tenue qui est complimentée: "Ce bleu et ce blanc te vont à ravir!", "La classe", "trop beau", "super look"... Slimane abandonnera-t-il définitivement ses tenues majoritairement sombres pour éclaircir son dressing?

