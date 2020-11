La chanteuse Joyce Jonathan est maman pour la première fois: découvrez sa fille

Joyce Jonathan a annoncé la naissance de sa fille, son premier enfant. Bien qu’elle garde sa vie privée très secrète, elle a dévoilé une image et le prénom de son bébé.

A 30 ans, la chanteuse française, Joyce Jonathan est maman pour la première fois. Elle a donné naissance à sa fille le 2 novembre et l’a annoncé sur Instagram le samedi 7 novembre. La petite porte le prénom de Ghjulia: "prononcé Giùlia, mais écrit à la corse comme son papa."

Elle écrit sur sa publication: "J’aime son odeur de petit biscuit. J’aime ses petits yeux qui s’entrouvrent et découvrent le monde, j’aime chaque petite parcelle et plissure de sa peau, et sa petite manucure de naissance, ses petits bruits aigus mignons, entre les pleurs bien sûr !!! Mais elle me rend patiente, follement aimante, et surtout, elle me rend maman." Une belle déclaration.



Elle a également publié d’autres clichés en story. Sur l’une d’entre elle, elle commente: "ma crevette d’amour". Ghjulia est né un jour avant l’anniversaire de sa maman.



