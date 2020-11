Grosse bourde dans Koh Lanta: Ava victime de la production

Ava est une candidate de Koh Lanta les 4 terres. Chaque semaine, les internautes s’amusent de sa transparence, même la production semble l’avoir oubliée.

Dans l’épisode de vendredi 6 novembre, les candidats de Koh Lanta étaient en binôme. Certains s’en sont sentis menacés. Même Ava, la jeune Corse plutôt transparente dans l’émission, comme s’amusent à le dire les internautes.

Mais vendredi soir, même la production de l’émission semble avoir oublié la jeune femme. Alors que Denis Brogniart propose aux téléspectateurs comme chaque semaine de jouer par téléphone pour remporter une somme d’argent, il demande: "Quel binôme a remporté l’épreuve de confort?"

A ce moment-là, s’affichent deux duos: celui formé par Lola et Fabrice, et un autre montrant Alexandra et Brice. Problème ! Brice n’était pas en binôme avec Alexandra, mais avec Ava. De nombreuses personnes ont partagé cette image avec la légende: "Y a vraiment un problème avec Ava c'est pas possible, même TF1 s'est gouré sur son binôme dans la question!"

Cette erreur a tout de même amusé Ava qui a elle aussi partagé la photo, indiquant: "Sur une échelle de 1 à 10 niveau respect on est comment?" La Corse a beaucoup d’humour face aux nombreux tweets la décrivant comme absente, elle avait déjà répondu: "Donc ma seule action intéressante en 27 jours d'aventure, c'est me couper les poils sous les bras #kohlanta #jesuisava."