Beyoncé se confie sur l’éducation de ses enfants: "Ils ne sont jamais trop jeunes pour contribuer à changer le monde"

Beyoncé a trois enfants. Elle tient à les éduquer en faisant face aux dures réalités de la vie, que ce soit la pandémie de coronavirus ou le mouvement "Black Lives Matter".

Dans une interview accordée au magazine "Vogue" britannique, Beyoncé s’est confiée sur l’éducation qu’elle donne à ses trois enfants: Blue Ivy, 8 ans, et les jumeaux Rumi Carter et Sir Carter, 3 ans.

Dès la naissance de l’aînée, la star voulait que sa fille grandisse "dans un monde où elle puisse se sentir vraiment vue et appréciée." Après la naissance des jumeaux, elle déclarait: "J’ai senti qu’il était important d’élever et de louer nos garçons et de m’assurer qu’ils grandissent avec assez de films, de livres pour enfants et de musique qui favorisent l’intelligence émotionnelle, la valeur de soi et notre riche histoire."

Aujourd’hui, Beyoncé tente d’expliquer la pandémie de coronavirus à ses enfants.

Blue est très intelligente, et elle comprend qu’il y a un changement, mais c’est mon devoir en tant que parent de faire de mon mieux pour que son monde soit aussi positif et sûr que possible pour un enfant de huit.

"Je fais savoir à mes enfants qu’ils ne sont jamais trop jeunes pour contribuer à changer le monde. Je ne sous-estime jamais leurs pensées et leurs sentiments, et je parle avec eux pour savoir ce qui les affectent, précise-t-elle. Je crois que la meilleure façon de leur apprendre est de leur donner l’exemple."