Joe Biden - Jennifer Lawrence hurle de joie et court dans la rue en pyjama après sa victoire (vidéo)

Joe Biden sera le 46e président des États-Unis. Il a remporté la course à la Maison Blanche hier face à Donald Trump. De nombreuses stars ont tenu à les féliciter. Certains étaient très émus, comme Lady Gaga qui s'est adressée à ses fans en larmes sur Instagram.

Jennifer Lawrence était également très heureuse d'apprendre la nouvelle. À tel point, qu'elle est sortie dans les rues de Boston en pyjama et a hurlé de joie. "Je n'avais pas d'autre choix que d'organiser une fête pour 1", a-t-elle écrit sur son compte Twitter. Elle avait également un haut-parleur faisant entendre "This is America", un titre de Childish Gambino qui parle du racisme envers les personnes noires aux États-Unis, ainsi que des armes à feu et violences policières.

