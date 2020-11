Harry et Meghan: cette mise en scène malaisante photographiée dans un cimetière de Los Angeles

Alors qu'ils se sont retirés de leurs fonctions royales il y a quelques mois pour s'installer et faire fortune sur la côte ouest des Etats-Unis, le prince Harry et Meghan Markle ont tenu à "reconnaître personnellement'' le jour du Souvenir ce dimanche en visitant le cimetière national de Los Angeles pour rendre hommage aux soldats décédés du Commonwealth. De manière assez surprenante, ils ont tenu à communiquer sur ce recueillement personnel et ont joint à leur communiqué envoyé aux médias une série de photos. Sur ces nombreux clichés, on peut voir Harry afficher ses médailles tandis que Meghan porte un long manteau noir ceinturé. Pour réaliser cette séance de photos, le cimetière a été privatisé, rapporte le Daily Mail.

"Le duc et la duchesse de Sussex ont déposé des fleurs sur deux tombes, l'une pour ceux qui avaient servi dans la Royal Australian Air Force et l'autre pour les soldats de l'Artillerie royale canadienne. Les fleurs ont été cueillies par Meghan dans le jardin de leur manoir de 14 millions de dollars à Santa Barbara. Ils ont également placé une couronne sur un obélisque du cimetière sur lequel figure une plaque portant l'inscription "En mémoire des hommes qui ont offert leur vie pour défendre leur pays", rapporte le Daily Mail, qui dévoile les détails de ce communiqué.

Suite à sa volonté de quitter toutes ses fonctions royales et à l'accord de retrait passé avec sa grand-mère, la reine Elizabeth et son père, le prince Charles, le prince Harry a été démis de tous ses rôles de représentation au sein de la famille royale mais aussi au sein de l'armée britannique. Cette séance photo suscite donc l'étonnement au Royaume-Uni.

Ces photos ont été publiées ce dimanche alors que ce week-end, les journaux britanniques faisaient état que le prince Harry s'était vu refuser la permission de déposer une gerbe en son nom au cénotaphe à Londres. Un refus que Meghan Markle et que le prince Harry auraient eu du mal à accepter. La couronne de fleurs estimée à 1000 livres avait déjà été confectionnée, mais les aides du palais de Buckingham auraient jugé que, vu la retraite du couple, cet hommage n'avait pas lieu d'être...

Le célèbre animateur britannique Piers Morgan a regretté que le prince Harry et Meghan aient transformé "ce jour du Souvenir en un coup de publicité personnel", révèle The Sun.

Nul doute que la publication de cette série de photos rendra dubitatifs les représentants de la Cour d'Angleterre sur les intentions du couple exilé.

