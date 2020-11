Naomi, la petite-fille pétillante de Joe Biden, lève le voile sur le clan Biden

Elle est la petite-fille de Joe Biden, élu 46ème président des Etats-Unis et a hérité du prénom de la fille de celui-ci décédée en décembre 1972 dans un tragique accident de voiture qui a également emporté sa première épouse.

Naomi est la fille aînée de Hunter Biden. A 26 ans, cette jeune Américaine documente son quotidien sur Twitter au sein de la nouvelle première famille des Etats-Unis et dévoile que son grand-père, Joe est le patriarche d'un clan soudé. C'est également elle qui a partagé la première photo de Joe Biden, entouré par sa famille, après l'annonce de sa victoire.

Présent à toutes les remises des diplômes de ses petits-enfants, entouré de tous ces adolescents souriants, le nouveau président élu apparaît être très attaché à sa famille.

En août dernier, la jeune femme tweetait un adorable cliché avec son grand-père et cette légende. "Je suis fière d'être ta petite-fille @JoeBiden. Mais ce soir, je suis tout aussi fière d'être américaine", écrivait-elle.

À 26 ans, elle est diplômée de la Columbia Law School et manifeste un vif intérêt pour la politique. Elle a été aperçue lors de voyages internationaux dans des pays comme le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Chine avec son grand-père Joe Biden et Jill, qu'elle surnomme affectueusement sa "nana".

Pour la petite anecdote, si l'on en croit plusieurs médias, elle est également amie avec Tiffany Trump, l'une des filles de Donald Trump, car elles ont toutes les deux fréquenté l'Université de Pennsylvanie en même temps.



