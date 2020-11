Aya Nakamura tacle M.Pokora pour sa victoire aux MTV EMA awards

Coronavirus oblige, les MTV EMA se sont déroulées virtuellement cette année avec des performances enregistrées partout dans le monde.

Le groupe de K-pop BTS a été le grand gagnant des MTV Europe Music Awards 2020, en remportant quatre prix : "Meilleure chanson" pour la chanson 'Dynamite', "Meilleur groupe", "Best Virtual Live" et "Biggest Fans". Lady Gaga a été élue "meilleure artiste" et DJ Khaled a remporté le prix de la "meilleur clip", a annoncé dimanche soir la chaîne musicale.

Cardi B a, pour sa part, remporté le prix du "meilleure (artiste) hip-hop", Coldplay celui du "meilleur (groupe) rock" et Hayley Williams celui de la "meilleure (artiste) alternative".

Le prix du meilleur artiste français a, lui, été décerné à M.Pokora. Une récompense injustifiée selon Aya Nakamura qui était également en lice. Sur Twitter, la chanteuse a tweeté. "Il a gagné pour quelle sons ? Rien contre lui mais il est même pas dans le top 10", a-t-elle écrit, avant de supprimer son tweet.

Faudra encore travailler le fair-play.