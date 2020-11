La victoire de M.Pokora aux MTV EMA awards rend FOU DE RAGE Matt Houston: il l'insulte copieusement

La cérémonie des MTV Europe Music Awards 2020 s'est déroulée virtuellement cette année à cause du coronavirus. Le groupe de K-pop BTS en a été le plus grand gagnant, avec quatre prix. Ont aussi été récompensés Lady Gaga, DJ Khaled et... M. Pokora. Le natif de Strasbourg a remporté le prix du meilleur artiste français, au grand dam d'Aya Nakamura.



La chanteuse française d'origine malienne, âgée de 25 ans, a fait part de son incompréhension sur Twitter. Et Matt Houston de lui emboîter le pas de manière nettement plus virulente : "Quand l'arnaque continue. Enfin quelqu'un qui se mouille. Aya Nakamura merci. Et il a de toute façon rarement été dans les tops où il est vite ressorti. Ce man n'a aucun classique juste sa moustache l'aide là", écrit-il.



Puis le chanteur de R&B, connu pour son tube R&B 2 rue, s'enflamme : "C'est une s**ope ! Comment ce fils de **** gagne tout le temps sans avoir fait que dalle ? C'est nous, on vous fait danser, c'est nous la culture. Respectez un peu. C'est quoi, il n'y aura pas de prochain Johnny ici". Un langage fleuri qui lui valu de nombreuses critiques sur Twitter.



