Des supporters de Biden s'éclatent sur du Mariah Carey: ces images PHÉNOMÉNALES font le tour du monde (vidéo)

Les supporters de Joe Biden ont célébré la victoire du démocrate à l'élection présidentielle durant tout le week-end. Heureux de ne plus avoir Donald Trump comme président d'ici quelques semaines, ils ont exprimé leur joie aux quatre coins du pays.

Un groupe a fait la fête en dansant et chantant sur All I Want For Christmas is You de Mariah Carey dans une station-service de Los Angeles suite à l'initiative de Demi Adejuyigbe et Addie Weyrich, comédiens et scénaristes.

"Je regarde ça et je partage ces sentiments de joie et de bonheur avec vous tous! Rappelons-nous de rester prudents afin de pouvoir passer le Noël le plus festif qui soit!", a ajouté Mariah Carey.



Les organisateurs de la fête improvisée se sont exprimés suite au buzz de la vidéo.

"Lorsque vous gagnez, vous et toutes les personnes que vous aimez - ou qui aiment les mêmes choses que vous - sortent dans la rue et créent un merveilleux chaos (...) Il y a quelque chose d'agréable et d'optimiste à se dire: 'C'est un moment plein de joie et il (NDLR: Donald Trump) n'est pas là du tout. Nous ne sommes plus obligés de l'écouter. Il ne compte plus et il n'est plus important (...) Cette vidéo montre une joie pure, de l'amour (...) et des gens qui se cassent la voix sur une chanson de Noël en novembre. Il n'y a aucune haine, seulement de la joie.", a expliqué Addie Weyrich à Refinery29.

