Qu'est devenue Mara Wislon, l'enfant-star qui interprétait Matilda? (photos)

Mara Wislon n'a que 6 ans lorsqu'elle joue son premier rôle dans Mrs. Doubtfire, en 1993. Sa maman, mère au foyer et son papa, ingénieur, ne sont pas très emballés à l'idée que leur fille tombe dans le star system d'Hollywood à un si jeune âge. Mais son talent fait mouche et Mara enchaîne les rôles, jusqu'à jouer celui de Matilda en 1996. Malheureusement, le tournage du film coïncide avec l'annonce de la maladie de sa maman, atteinte d'un cancer. Elle décède quelque temps plus tard.



En 1998, comme l'explique Vanity Fair, elle passe à côté du rôle principal dans "A nous quatre". Quand on sait comment Lindsay Lohan, qui a décroché le rôle, a terminé, on se dit qu'elle a échappé belle.

Passée à côté du premier rôle dans "A Nous Quatre"



Dans son autobiographie, Mara Wilson explique qu'arrivée à l'âge de l'adolescence, les propositions de rôles se font plus rares. "Pour continuer ma carrière d’actrice, j’avais trois options : faire de la chirurgie esthétique et passer des auditions pour jouer le rôle de la meilleure amie adorable et rigolote; rester la même et accepter les rôles génériques de "jeune fille”, ou abandonner l’idée d’avoir une carrière comme actrice à Hollywood."



Mara Wilson choisira de se retirer d'Hollywood. Elle vit aujourd'hui une vie - presque - normale. Sur son compte Instagram, qui cumule plus de 100.000 abonnés, elle se décrit comme suit: "Écrivaine/actrice/quelqu'un que les enfants et les bibliothécaires pourraient connaître. Mon rire diabolique est le même que mon rire habituel". Diplômée de l’Université de New York, elle profite de sa notoriété pour défendre la cause de la communauté LGBTQIA+, via Instagram et des tweets piquants. Mara Wilson a en effet révélé sa bisexualité et s'est identifiée comme queer en 2016. Aujourd'hui, heureuse et bien dans ses baskets, la jeune femme a 33 ans semble avoir pris la meilleure décision de sa vie en quittant Hollywood.

