 Ce bébé castor secouru sur la route construit des barrages dans sa nouvelle maison (photos)

Les barrages sont des merveilles d'ingénierie, et le castor est peut-être le meilleur ingénieur de barrages du monde animal. Nancy l'a appris en recueillant un castor chez elle.

Le castor utilise les arbres pour construire des barrages et modifier les cours d'eau à son avantage, aidant ainsi d'autres espèces. En tant qu'ingénieurs de la forêt, les castors sont amenés à remodeler leur environnement, ce qui a été le cas avec ce bébé castor secouru en mai dernier par Nancy, une spécialiste agréée de la réhabilitation de la faune. Elle vit avec un castor nommé "Beave".

Beave a été trouvé abandonné au bord d'une route alors qu'il n'avait que trois semaines. Les parents de Beave ont très probablement été tués ou il a pu être laissé là par les braconniers, selon Bored Panda qui a pris contact avec Nancy.

Depuis quelques mois donc, Beave apprend à faire les tâches quotidiennes avec Nancy, la construction de barrages est son activité favorite. Cependant, comme elle n'a pas les arbres, les branches, l'herbe, les rochers et la boue habituels que le castor utilise pour construire des barrages, l’animal doit utiliser tout ce qui lui tombe sous la main, des oreillers aux supports métalliques.



©TikTok @beaverbabyfurrylove

Nancy a expliqué à Bored Panda: "Beave commence tout juste à faire des barrages avec des objets ménagers, mais n'a pas encore commencé à l'extérieur ou dans l'eau. Il fait des barrages pratiquement tous les soirs. Quand je le range, il reconstruit !"

Il cherche des statuettes, des spectacles, des blocs, des seaux, des tissus, des tapis de toilette, des brosses, des boîtes, des jouets, et tout ce à quoi vous pouvez penser pour construire ses barrages de porte, selon Bored Panda.

La spécialiste partage des vidéos de son enseignement à Beave, de la nourriture à la natation sur Tiktok, et le compte-rendu a recueilli des milliers de centaines de vues. Beave va rester avec Nancy pendant deux ans, ce qui correspond au temps que les castors passent normalement avec leurs parents. On peut donc dire sans risque de se tromper qu'il y aura beaucoup de barrages à construire et à reconstruire.







