Loana "en descente d’ecsta"? Les nouvelles vidéos qui INQUIÈTENT ses fans (vidéo)

Sortie de l'hôpital, Loana a recommencé à publier de nombreuses photos et vidéos sur son compte Instagram. Des images qui inquiètent toujours ses fans.

"Coucou les loulous, c'est pour vous souhaiter un bon dimanche", a déclaré Loana dans une vidéo publiée sur son compte… ce mercredi 11 novembre. L'ancienne star de téléréalité est couchée aux côtés de son chien, qui avait été volé par son ex-compagnon d'après sa mère. Il semblerait que Loana ait du mal à articuler, comme si sa mâchoire était bloquée.

Ses nombreux abonnés ont commenté la publication. "Non mais c'est grave là ! Elle arrive à peine à articuler… Ridicule de se montrer dans un tel état", "Elle est complètement seule et sur une autre planète ! La pauvre, franchement. Elle doit se faire aider", "La pauvre, elle est loin d'être guérie. Je pense même qu'elle est sortie trop tôt de l'hôpital"… L'un d'entre eux se demande même si elle est sous l'emprise de la drogue. "T'es en descente d'ecsta Loana ? T'as les mâchoires qui craquent."

Tous ont aussi indiqué le fait que ce n'est pas un dimanche. Loana a refait une autre vidéo un peu plus tard. "Petite mise au point. Je vous ai souhaité un bon dimanche, mais en fait, on est mercredi. C'est la bêtise d'une blonde. Un jour férié, c'est dimanche." Encore une fois, sa mâchoire semble bloquée. "Mon dieu, ça ne s'arrange pas, il lui faudrait vraiment de l'aide et surtout ne pas s'afficher ici, très mauvais pour l'image, dramatique", commente notamment un abonné.

