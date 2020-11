Laura Smet partage une photo troublante avec son père Johnny Hallyday

Ce jeudi 12 novembre, Laura Smet a rendu hommage à son père Johnny Hallyday. La comédienne a partagé une photo de famille en noir et blanc.

"Tu me manques terriblement." Voilà ce qu'a écrit Laura Smet ce jeudi 12 novembre sur son compte Instagram. La comédienne a partagé une photo en noir et blanc d'elle et de son père, Johnny Hallyday, décédé il y a bientôt trois ans.



Une image instagram a été intégrée à cet endroit.

Sur le cliché, impossible de ne pas remarquer la ressemblance physique. Laura Smet a les yeux de son père, sa bouche… Tous les deux se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, plusieurs fans de la comédienne l'ont noté en commentaire de la photo. "C'est fou la ressemblance, vous êtes beaux", "Quelle ressemblance", peut-on notamment lire.

