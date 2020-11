Parce que "la télé est trop ch...", Benjamin Castaldi montre "ses seins" (vidéo)

Cyril Hanouna s'est vu confirmer au mois de septembre dernier une amende de 3 millions d'euros par le CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) pour un canular téléphonique jugé homophobe dans son émission "Touche pas à mon poste" du 18 mai 2017. Ce jour-là, en plein direct vers 23h30, il avait reçu les appels de personnes intéressées par une annonce qu'il avait déposée sur un site de rencontre et dans laquelle il se faisait passer pour Jean-José, bisexuel de 26 ans, "très sportif et super bien monté" accompagné du PS: "J'aime qu'on m'insulte". Dès lors, sans savoir qu'ils passaient en direct dans une émission de télévision regardée par 750.000 téléspectateurs, six hommes et une femme avaient arrosé Cyril Hanouna alias Jean-José d'insultes à caractère sexuel.

Jeudi soir, Cyril Hanouna a riposté à sa manière avec l'aide de deux de ses chroniqueurs. Il a lancé un débat sur le politiquement correct avec cette question: "La télé est-elle devenue trop chiante ?" Jean-Michel Maire a répondu en prenant l'exemple de la cigarette : "La télé est devenue chiante, oui, mais c'est la société qui est devenue chiante. Le plus triste, c'est que la télé soit en décalage avec la vraie vie. Pourquoi sur une terrasse de cafés, on peut fumer à côté de tout le monde sans que personne ne râle et pourquoi sur un plateau de télé, ça passe pas ?" s'est-il demandé avant de, en guise de rébellion, sortir une cigarette qu'il a mise à sa bouche avant d'être prié par Cyril Hanouna de sortir pour l'allumer.

Mais c'est Benjamin Castaldi qui était le plus remonté. "Parce que c'est interdit", il a décidé de défaire sa chemise blanche pour montrer "ses seins" dont il a serré les tétons avant de, emporté par son élan, se lever pour baisser (furtivement) son pantalon et montrer son postérieur.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce vendredi 13 novembre ?