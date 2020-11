Séparé depuis plusieurs mois à cause du coronavirus, ce couple marié depuis 70 ans se retrouve enfin (vidéo)

Après avoir été séparés pendant plusieurs mois, Kenny et Betty, un couple britannique marié depuis 70 ans, a enfin pu se retrouver.

Betty a voulu surprendre son mari avec la complicité du personnel de la maison de repos dans laquelle il vit. Ensemble, ils ont organisé un diner romantique pour le couple. Séparés pendant des mois à cause de la pandémie de coronavirus, le couple était très heureux de se retrouver.

Pour ne plus être loin de son mari, Betty a décidé qu'elle allait emménager à la maison de repos avec lui. Kenneth n'avait aucune idée de ce que sa femme allait lui annoncer, il pensait simplement qu'elle venait lui rendre visite. Dans la vidéo partagée par la maison de repos Bourn View, à Birmingham, on peut entendre Kenneth dire à son épouse: "tu es venue pour me ramener à la maison?" Ce à quoi elle lui répondu: "je suis venue pour vivre avec toi. Es-tu heureux?"

"Je vais bien mieux maintenant que je te vois", a réagi Kenneth. La vidéo, largement partagée sur Twitter, a beaucoup ému les internautes.

