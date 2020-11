Khloé Kardashian méconnaissable: abuse-t-elle des filtres Instagram?

Entre la chirurgie esthétique et les filtres Instagram, les traits de Khloé Kardashian se brouillent parfois aux yeux de ses fans. Et sa dernière story illustre une nouvelle fois cette tendance à vouloir modifier son apparence. Pour celle-ci, elle a utilisé un filtre qu'elle qualifie elle-même d'"effrayant" (voir ci-dessous) et qui la rend difficilement identifiable.

Au mois de septembre, Khloé Kardashian publiait également un cliché où elle apparaissait très différente qu'à son habitude. Les cheveux tressés, posant sur la plage, la photo a suscitait beaucoup d'étonnement chez ses followers. "C'est qui ?", "Mais qui est-elle ?", "Euh c'est Khloé ça ?", lisaient-on en commentaire.



Si la jeune femme s'amuse comme elle le souhaite avec son apparence, certains internautes lui reprochent de manquer de naturel. Des critiques sur son look qui n'atteignent pas Khloé Kardashian : "Elle se trouve très bien. Et à vrai dire, elle se fiche de ce que les gens pensent, tant qu'elle est heureuse", rapporte une source.







