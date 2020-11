Laeticia Hallyday et son amoureux Jalil Lespert se sont installés dans la villa de Johnny à Marnes-la-Coquette

Laeticia Hallyday et son nouveau compagnon, le comédien et réalisateur Jalil Lespert ont décidé, selon le magazine Gala, de s'installer dans la villa de Johnny Hallyday, "La Savannah", située à Marnes-la-Coquette, petite commune dans la périphérie de Paris, non loin de Versailles. Le couple, rendu public il y a un mois environ, y passe le confinement, Jalil Lespert en profitant sans doute pour avancer dans l'écriture de son projet de film biographique consacré à Johnny Hallyday.

Le rockeur et Laeticia Hallyday ont passé plusieurs années dans cette maison achetée fin des années 1990. C'est aussi à "La Savannah" que Johnny, malade, a passé les derniers mois de sa vie après être rentré des États-Unis où il vivait. Selon le magazine Gala, Pascal Balland, l'ancien compagnon de Laeticia, refusait d'aller dans cette villa. Mais l'artiste Jalil Lespert ne semble pas s'encombrer du passé et le couple a désormais fait rentrer la vie à nouveau dans cette grande demeure de 900 m2. Une grande famille recomposée se retrouve donc désormais parfois dans ces lieux chargés d'histoire, les trois enfants de Jalil Lespert et les deux filles de Laeticia ayant déjà été présentés les uns aux autres.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce vendredi 13 novembre ?