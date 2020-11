François Hollande en couple avec une danseuse de 33 ans sa cadette? Le tweet de Julie Gayet en dit long sur cette rumeur

"François Hollande a craqué pour une danseuse de 33 ans sa cadette", affirme Voici dans son numéro de cette semaine. Selon le magazine, l'ancien président français entretient une liaison secrète avec Juliette Gernez, danseuse à l'Opéra Garnier, et ex compagne d'Elie Semoun. Il aurait "multiplié les rendez-vous" dans Paris avec cette jeune femme qui lui aurait fait "tourner la tête".



Une aventure amoureuse synonyme de séparation avec Julie Gayet ? La rumeur s'est propagée comme une traînée de poudre dans les médias français. A tel point que la comédienne de 48 ans a tenu à clarifier la situation. Julie Gayet a publié un cliché d'elle joue contre joue avec François Hollande, avec pour simple commentaire, un emoji de cœur. François et Julie, c'est du sérieux.





