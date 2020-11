Flavie Flament publie une photo d'elle et de ses fils: "Ceci est un clan"

Flavie Flament a partagé une photo d'elle et de ses fils sur Instagram le 14 novembre. Ce qui est très rare pour l'animatrice de télévision qui est très discrète sur sa vie privée. Sur le cliché en noir et blanc, elle est entourée d'Enzo, 16 ans, né de son union avec Benjamin Castaldi et d'Antoine, 24 ans, fils qu'elle a eu avec Bernard Flament.



"Ceci est un clan. Indéboulonnable. Intouchable", a écrit la femme de 46 ans en légende.



"Flavie, vous êtes une source d'inspiration et de confiance pour moi ! Quand je vois cette photo, c'est exactement l'image que j'ai en tête plus tard pour mon fils et moi", a commenté Annabelle, une de ses abonnées.



"Deux beaux garçons avec leur jolie maman", a ajouté Sylvie.

Il y a deux jours, Flavie Flament avait déjà partagé une photo d'elle et de son fils aîné Antoine. "C’est marrant ce besoin que l’on a tous d’aller chercher des photos d’avant... De ce temps -la`, ou` c’e´tait doux, re´confortant, et surtout libre. De ce temps ou` nos questions et nos tourments e´taient tout autres. A` ce moment-la`, aurions-nous imagine´? Assure´ment, non", avait-elle écrit.



