Une star de téléréalité tient des propos HALLUCINANTS sur le vaccin contre le Covid-19: l'humoriste belge PE lui répond (vidéo)

Kim Glow, connue grâce à la téléréalité, a fait de nouvelles déclarations sur le vaccin contre le Covid-19. L'humoriste belge PE y réagit dans sa dernière vidéo.

Kim Glow, révélée par l'émission Les Marseillais, tient de plus en plus de propos complotistes sur les réseaux sociaux. Ce vendredi 13 novembre, elle a parlé du vaccin contre le Covid-19 sur Instagram et Snapchat. "Je suis choquée. En fait, ça se passe sous nos yeux et on n'a rien vu arriver. Peut-être certains, mais c'est étouffé. Les articles sont retirés dès que la vérité veut éclater. Je vous jure que c'est vrai, renseignez-vous, on n'aura plus de liberté, on va tous être pucés, mais pas une puce de chien ou chat qu'on peut retirer. Non, des nanoparticules, on ne pourra pas les retirer." Un long monologue durant lequel elle tient des propos aberrants… auxquels a réagi l'humoriste belge PE.

"Respire, calme-toi"

Dans une vidéo publiée hier sur ses réseaux sociaux, l'humoriste reprend des extraits du discours de Kim Glow et lui répond. "Respire, calme-toi", lui conseille PE, alors que Kim Glow s'emballe. "Vous vous dites: c'est trop gros, c'est trop énorme, on n'y croit pas", crie la star de téléréalité. "Ah non, nous on se dit juste que t'es la meuf qui a fait de la téléréalité dans Les Marseillais, donc c'est un peu difficile de te prendre au sérieux. Mais vas-y, développe ton propos", répond l'humoriste.

Kim Glow continue à tenir des propos complotistes, expliquant que le virus sert à "réduire la population parce que nous sommes trop nombreux sur Terre". "Réveillez-vous, tout est calculé", conclut-elle dans cet extrait. "Quoi, c'est tout ? Même pas un code promo", soupire PE.



