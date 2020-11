Dans le Meilleur Pâtissier, Reine réalise un cheesecake au... GORGONZOLA: "Oh put***" (vidéo)

Lors de cette semaine, sous le thème de l'Amérique, les neuf pâtissiers amateurs encore en lice ont dû réaliser des cheesecakes lors de la première épreuve imposée par Cyril Lignac. Le chef leur a donné pour défi de garder le goût du fromage.

Visiblement très inspirée par ce thème, Reine s'est lâchée... La femme de 69 ans a décidé de réaliser un cheesecake au gorgonzola pour surprendre le jury. "Cyril a dit qu'il fallait être audacieux comme les Américains, je vais lui apporter ça sur un plateau de fromage", a dit la candidate.

Mais lorsque Cyril et Mercotte se sont approchés pour découvrir sa recette, ils n'ont pas caché leurs craintes. "Oh la vache, je n'aime pas ça moi. C'est fort. Je n'ai pas envie de manger une tartiflette. On est en train de faire un dessert", a lancé Cyril en la voyant débuter sa préparation.

"C'est très gorgonzola, oh put***", a ajouté Mercotte après avoir goûté la base de crème de Reine.

"J'ai peur maintenant, je stresse", a avoué la candidate, inquiète suite aux remarques des deux juges. "A toi de me convaincre", a répondu Cyril, sceptique.

Mais au moment de la dégustation, le jury a été agréablement surpris par le goût du cheesecake. "Tu as tout vrai. C'est bien. J'aime bien car c'est audacieux. C'est un bon gâteau", a dit Cyril, impressionné par l'audace de la candidate.