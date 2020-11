Prince de Bel-Air: les premières images des retrouvailles de "la famille Banks" dévoilées (vidéo)

Au mois d'août, nous vous annoncions que la série télévisée "Le Prince de Bel-Air", qui a permis au grand public de découvrir Will Smith au début des années 1990, devrait connaître un remake plus sombre et dramatique. Les premières images des retrouvailles des acteurs ont été dévoilées par Will Smith sur Instagram. Il s'agit de la bande annonce d'une émission spéciale qui célèbre les 30 ans de la série culte.



Sur les premières images, on peut voir Will Smith, Alfonso Ribeiro (Carlton), Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Jeffrey), Daphne Maxwell Reid (Vivian) de retour dans la maison des Banks.

Cette émission a été tournée en marge de la série. L'idée du "remake" du célèbre sitcom, qui devrait être produit par Will Smith, maintenant un peu trop vieux pour jouer l'ado désinvolte, viendrait du réalisateur Morgan Cooper, un grand fan de la série, qui avait - de sa propre initiative - tourné et publié une bande-annonce (d'un projet fictif) de quatre minutes l'année dernière. Une idée "brillante", avait commenté Will Smith à l'époque, qui avait salué cette "version dramatique du 'Prince de Bel-Air' pour la nouvelle génération".

Selon le Hollywood Reporter et Deadline, le projet est maintenant développé par Westbrook Studios, la maison de production de Will Smith, et Universal TV. Il est soumis à plusieurs plateformes de streaming, comme Netflix. Le pitch resterait le même: un jeune des quartiers durs de Philadelphie envoyé chez son oncle et sa tante dans la banlieue chic de Los Angeles, Bel-Air, pour rester dans le droit chemin.

Diffusé entre 1990 et 1996, "Le Prince de Bel-Air" a permis à Will Smith, alors un jeune rappeur, de devenir une des plus grosses stars d'Hollywood.



