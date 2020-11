Dua Lipa partage des photos intimes d'elle et de son chéri Anwar Hadid

Etre loin d'Anwar Hadid devient difficile... Dua Lipa a publié des clichés d'elle et de son chéri sur Instagram, jeudi. La chanteuse, en couple avec le mannequin américain depuis juin 2019, est rentrée au Royaume-Uni en octobre, après avoir déménagé au cours de l'été pour être aux côtés de son compagnon de 21 ans.



Sur un cliché, Dua Lipa a le visage affectueusement écrasé par son chéri. L'autre photo montre le frère de Gigi et Bella Hadid en train d'embrasser le nez de l'interprète de One Kiss.



La star de 25 ans, dont le titre Fever en duo avec Angèle fait un carton, a travaillé dur cette année malgré les contraintes liées à la pandémie de coronavirus. Mais son retour provisoire au Royaume-Uni ne l'a pas non plus empêchée de respecter ses engagements envers les États-Unis, comme un live pour le Tonight Show de Jimmy Fallon depuis son domicile à Londres.



Selon The Sun, Dua Lipa s'est installée aux États-Unis durant l'été pour vivre avec son compagnon, craignant qu'elle ne puisse pas faire l'aller-retour en raison de l'épidémie. "Il était difficile de se rendre aux États-Unis au début et elle sait que ce ne sera pas facile de faire l'aller-retour, car elle devra être mise en quarantaine pendant des semaines", rapporte une source.

"Le fait d'être aux États-Unis est aussi un bon moyen de faire avancer sa carrière là-bas aussi, surtout avec la sortie de nouvelles chansons. Dua rend leur logement agréable et accueillant et le couple vient d'avoir un chiot appelé Dexter parce qu'ils voient leur avenir ensemble à Los Angeles", ajoute la source.







