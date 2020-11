Gros MALAISE dans Les Z’Amours: une candidate raconte l'infidélité de son mari devant lui (vidéo)

Un nouveau moment gênant au eu lieu dans l’émission Les Z’Amours, sur France 2. Samedi, Bruno Guillon recevait Florent et Audrey, un couple de candidats. La femme devait deviner quel agissement de son mari elle avait trouvé "inadmissible". Audrey a alors raconté l'infidélité de ce dernier à la télévision alors qu'il se trouvait juste à côté d'elle.

"Il y a trois ans, quand on est partis d'Australie, il m'a trompée et je l'ai appris une fois qu'on est arrivés en France sur les réseaux sociaux", débute la jeune femme.

Sans grande surprise, Florent, pas fier, a été très embarrassé par les révélations de son épouse. Il a tenté de changer de sujet mais sans succès...

Audrey a poursuivi son récit en expliquant qu'elle avait été contactée par la maîtresse de son mari qui lui a envoyé un message: "Je suis pas une bonne personne et votre mari non plus".