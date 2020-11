Ivanka Trump abandonnée par ses amis

Fille adorée dotée du titre de "conseillère" à la Maison Blanche, Ivanka Trump fut très écoutée au 1600 Pennsylvania Avenue. L'ancienne habituée des soirées mondaines de New York, est devenue après l'élection de 2016 l'une de ses plus proches conseillères, alimentant les accusations de népotisme à l'égard du président. Mais depuis la défaite de son père, la femme de 39 ans pense à la suite...

Selon le Daily Mail, Ivanka Trump et Jared Kushner ont exhorté le président américain à accepter la défaite dès l'annonce de la victoire de Joe Biden. Lorsque Don Jr a lancé une série de tweets criards appelant son père à la "guerre totale" et que même le glacial Melania a parlé de votes "illégaux", la première fille et son mari ont brillé par leur silence. À l'exception d'Ivanka, qui a assisté en solitaire à la cérémonie du Veteran's Day Memorial au cimetière national d'Arlington, le couple, a à peine été vu depuis la défaite.

Un retour à New-York



Ivanka Trump et Jared Kushner auraient décidé de retourner vivre à New York, dans leur appartement de 4,1 millions de dollars, situé dans l'immeuble de Park Avenue de Trump à Manhattan. En effet, si Ivanka et Jared s'attendent à reprendre sans heurts d'autres aspects de leur ancienne vie à New York, ils risquent d'être confrontés à un réveil brutal, selon le Daily Mail.



Leur retour dans la ville pourrait être socialement "difficile", du moins au début, selon la meilleure amie d'Ivanka, Georgina Bloomberg, 37 ans. Cette dernière, qui a défendu son amie auprès du Daily Beast, a décrit Ivanka comme "une personne merveilleusement intelligente qui reçoit beaucoup de critiques qu'elle ne mérite pas".

Abandonnée par ses amis



Selon la fille de l'ancien maire de New York Michael Bloomberg toute froideur initiale de l'élite new-yorkaise "changera probablement" avec le temps. Nombre des amis célèbres du couple sont devenus d'anciens amis au cours des quatre dernières années.



L'actrice Natalie Portman, qui a assisté à leur mariage en 2009 et les a invités à son propre mariage en 2012, a critiqué avec véhémence Donald Trump, l'accusant de les "faire reculer sur le plan des droits civils".



L'actrice Emmy Rossum, qui était également présente à leur mariage, a répondu aux commentaires de Donald Trump en 2016 par le tweet suivant : "Donald Trump pense que quand on est une star, on peut tout faire aux femmes ? Tu ne peux pas me faire voter pour toi, espèce de cochon misogyne".



Lauren Santo Domingo, ancienne rédactrice en chef de Vogue, a clairement indiqué qu'elle n'avait plus l'intention de s'asseoir près de son ancienne amie.

Passionnée par les oeuvres d'art



Et s'ils peuvent compter sur l'amitié de certains - les marchands d'art Tico et Colby Mugrabi restent de proches confidents et sont allés à l'anniversaire de mariage du couple à Camp David en 2019 - ils devront également faire face aux critiques après s'être associés au président, qui est source de profondes divisions.



Avant son rôle en politique, Ivanka avait été une figure marquante de la scène artistique, ayant constitué une impressionnante collection. En 2017, il a été rapporté qu'Ivanka et son mari Jared possédaient des œuvres de divers artistes, dont Dan Colen, Alex Da Corte, David Ostrowski, Jan Yoors, Christopher Wool, John Baldessari, Nate Lowman et Alex Israel. Selon ArtNet, la fille de Donald Trump chercherait à revenir dans le monde de l'art et à recommencer à collectionner des pièces.



Ivanka aurait préparé son inévitable retour en restant en contact avec d'éminents collectionneurs et marchands d'art, dont Tico et Mugrabi.

Une vie paisible



Malgré la présence importante de Donald Trump, la vie d'Ivanka et de Kushner à New York a toujours été relativement paisible. Les parents de Kushner, qui ont une maison dans le New Jersey, ont également un appartement près de celui de leur fils, avec vue sur Central Park.



Ivanka a d'abord conservé son style de vie et sa marque de mode en vendant des vêtements, des bijoux, des parfums et des accessoires. Mais en 2018, elle l'a fermée en déclarant : "Après 17 mois à Washington, je ne sais pas quand ni si je reviendrai un jour dans le métier, mais je sais que dans un avenir prévisible, je me concentrerai sur le travail que je fais ici à Washington". En fait, en 2017, la marque avait déjà été retirée des rayons de Nordstrom et Dillards où elle s'était jadis vendue.



En vérité, il semble que les intérêts d'Ivanka ne se trouvent plus dans le monde de la mode. Elle pourrait facilement revenir à un rôle plus actif dans l'organisation Trump et il y aurait des offres télévisées et des offres de livres à considérer.



Selon le Daily Mail, Ivanka a ses propres ambitions politiques et il se pourrait qu'il y ait une deuxième saison de l'administration Trump, mais cette fois-ci avec Ivanka dans le Bureau ovale.

