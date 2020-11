Sultan est l'homme LE PLUS GRAND du monde: il mesure 2m51 (vidéo)

Sultan Kosen, 38 ans, est l'homme le plus grand du monde. Il détient ce record depuis 2009.

Sultan Kosen a 38 ans et est le 7ème homme le plus grand de l'histoire. Ce Kurde, habitant de Mardin en Turquie, détient le record du Guiness Book. Il mesure 2m51.

Sa croissance est due à l'acromégalie, une maladie qui provient d'un excès de production d'hormones de croissance. Elle entraîne une modification de l'aspect du visage, une augmentation de la taille des mains et des pieds ainsi que de nombreux organes. À cause de son état, il doit utiliser des béquilles pour marcher.

"J'ai pris conscience de ma maladie en 1989, confie Sultan. J'en ai parlé à ma famille et nous sommes allés chez le médecin. J'ai fait un check-up via une imagerie médicale de ma tête. Le médecin m'a dit qu'il y avait une tumeur qui allonge mes os de manière incontrôlable et les affaiblit."

L'homme a déjà visité 127 pays et espère bien reprendre ces voyages une fois la pandémie de coronavirus finie. Membre d'une famille de cinq enfants, il est le seul à souffrir de la maladie.

