Chimène Badi raconte avoir "reçu des claques" de ses professeurs (vidéo)

Chimène Badi a accordé une interview à Evelyne Thomas pour son émission diffusée sur Non Stop People. La chanteuse a parlé de son enfance difficile lors de cet entretien...

Jusqu’à l’âge de 5 ans, Chimène Badi était une petite fille heureuse. "Papa n’était pas souvent là la semaine, il était gardien de prison. J’étais souvent avec maman. Avant d’aller vivre en campagne, notre maison était juste à côté de mes grands-mères, mes tontons, mes tatas, donc j’ai eu une enfance super top jusqu'à l'âge de 5 ans", dit la femme de 38 ans.



Mais ensuite, l'enfant qu’elle était à l’époque a été victime de harcèlement scolaire. "Mes parents ont construit en campagne et là, les choses ont commencé à changer (…) Je pense que j’étais quelqu’un de différent. Le monde des enfants est assez ingrat, je pense que c'est un des mondes les plus difficiles. Je ne ressemblais pas aux autres enfants. J’avais les cheveux très, très frisés, j’étais très mate de peau. Je pense que la différence chez certains enfants, ça peut les intriguer... Ça devenait de la haine, vraiment, juste parce qu'on est différent", explique-t-elle.



Chimène Badi a confié avoir reçu "des claques" de ses professeurs. "Je l’ai vraiment vécu. Je pense que j'étais particulière, différente, je ne m’exprimais pas beaucoup, je parlais peu. J’étais dans mon monde d’artiste (...) Quand on s’isole, qu’on ne s’exprime pas... Il y a des profs qui ont dû se planter sur moi", raconte l'interprète de Entre nous.

Cette dernière souhaite sensibiliser la population sur le harcèlement scolaire. Elle mène ce combat et se mobilise depuis plusieurs années.