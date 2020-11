Trump dans "Maman, j’ai encore raté l’avion!": voici son chantage pour jouer dans le film

Les fans du film Maman, j’ai encore raté l’avion! Se souviennent certainement de l’apparition de Donald Trump dans le hall de l’hôtel Plaza à New York. Mais ce qu’ils ne savent peut-être pas, c’est comment le milliardaire a réussi à intégrer le casting de la suite du film culte Maman, j’ai raté l’avion!.



Pour rappel, dans cette scène qui date de 1992, Kevin McCallister, incarné par Macaulay Culkin, est seul et désorienté dans le hall du Plaza Hôtel de New York. Il croise alors la route de Donald Trump qui lui indique le chemin.



Si Chris Columbus, le réalisateur, a accepté que l'homme d'affaires soit dans son film c'est parce qu'il n’a pas vraiment eu le choix au départ, comme il l’a expliqué à Insider.



"Généralement, lorsque vous voulez tourner dans des décors réels à New York, vous payez une certaine somme et vous êtes autorisé à filmer dans le lieu en question (…) Nous avons contacté l'hôtel Plaza, qui appartenait alors à Trump, parce que nous voulions tourner une scène dans le hall d'entrée. Nous ne pouvions pas reconstruire le Plaza en studio", a expliqué le réalisateur.



Trump a alors fait du chantage à l’équipe du film pour jouer une petite scène. "Trump nous a dit OK. Nous avons payé la somme demandée, mais il a également ajouté : 'La seule façon pour vous d'utiliser le Plaza, c'est si je suis dans le film' (…) Nous avons donc accepté qu'il fasse une apparition dans le film et, lorsque nous l'avons projeté pour la première fois, la plus étrange des choses est arrivée : les gens ont applaudi quand Trump est apparu à l'écran. Alors j'ai dit à mon monteur : 'Laisse-le dans le film. C'est un moment marquant pour le public.' Mais oui, il a imposé par la force sa présence dans le film", a dit le réalisateur.



