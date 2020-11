Cyril Hanouna fait  intervenir une ministre pour aider un sans-abri

Ce lundi, Ibrahim, un sans-abri de 59 ans était sur le plateau de Touche pas à mon Poste. Le sort de cet homme avait ému les téléspectateurs. Il s'est retrouvé à la rue après que sa femme soit partie avec leurs 5 enfants. À l'approche de l'hiver et alors que l'épidémie de coronavirus a tendance à occulter d'autres drames, Cyril Hanouna a tenu à inviter l'homme sur son plateau et lui venir en aide.

L'animateur s'est engagé à lui offrir l'hôtel le temps qu'in puisse renouveler ses papiers et se sortir de cette situation difficile. Et d'autre part, il a appelé en direct la ministre française du Logement, Emmanuelle Wargon pour réfléchir à une solution à plus long terme.

Elle s'est engagée à lui venir en aide et a rappelé que d'autres personnes méritaient également de voir leur situation médiatisée.