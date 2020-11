Cette coiffure années 90 que les stars et influenceuses remettent au goût du jour (photos)

La mode est un éternel recommencement… La preuve encore avec cette tendance que les stars remettent au goût du jour et que tout le monde peut réaliser facilement.

Il s'agit d'un look déjà adopté par Kate Moss pour un shooting lorsqu'elle n'avait que 15 ans, en pleine dans les années 90.

Il suffit de réaliser deux tresses fines et de les laisser pendre sur le côté du visage, comme le font Carla Ginola et Hailey Bieber, stars et influenceuses sur Instagram. Voici en photos ce que ça donne.



