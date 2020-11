"Soupçons, les dessous de l'affaire Wesphael", la série d'investigation de RTL-TVI débarque le 2 décembre

"Soupçons" est une série d'investigation de six épisodes de 40 minutes. Elle retrace la chute de Bernard Wesphael, cet ex-député belge accusé de l’assassinat de son épouse Véronique Pirotton dans une chambre d’hôtel à Ostende.

Après dix mois de détention et un lynchage médiatique sans précédent, l’homme est acquitté à l’unanimité, au bénéfice du doute par la cour d’assises de Mons. Aux yeux des proches de Véronique Pirotton et de l’opinion publique, Bernard Wesphael reste suspect. Il aurait bel et bien tué sa femme dans un accès de colère.

Ce fait divers hors normes met en scène un homme politique au parcours atypique, présent lors de la mort mystérieuse de son épouse. Cette histoire, c'est l’histoire d’un couple à la dérive, d’une femme otage de ses démons et déchirée entre deux hommes : son mari et son amant psychologue qui, en confident, va exploiter les blessures d’enfance de Véronique et en faire ainsi son jouet sexuel. Un trio amoureux destructeur voué au drame.

Ce séjour à Ostende qui devait être celui de la dernière chance pour Bernard et Véronique, sera celui de la tragédie.

Une enquête bâclée et menée à charge mène Bernard Wesphael derrière les barreaux. Brisé par les médias et la prison, il est aussi lâché par ses collègues députés qui votent la levée de son immunité parlementaire. Il veut mettre fin à ses jours...

Un an plus tard, c’est un autre Bernard Wesphael qui sort libre du Palais de Justice. Mais les regards portés sur lui restent inquisiteurs et toujours suspicieux.

Pour porter ce récit, des témoignages inédits, les images exclusives d'interrogatoires et de caméras de surveillance, mais également des évocations livrées par Bernard Wesphael en personne.

Chaque épisode sera disponible gratuitement sur RTLplay immédiatement après sa diffusion.

Une série d'investigation proposée par Georges Huercano et Pascal Vrebos et réalisée par Alain Brunard. En collaboration avec Netflix.

"Soupçons, les dessous de l'affaire Wesphael", c'est 3 soirées en prime time (6 épisodes de 40 min) le mercredi à partir du 2 décembre à 20h05 sur RTL TVI.

Le mercredi 2 décembre à 19h55, avant le démarrage de cette série d’investigation inédite, Tatiana Silva propose "L’affaire Wesphael, les dessous d’un tournage" aux côtés de Georges Huercano et Pascal Vrebos, les deux créateurs de la série. Ensemble, ils dévoileront les coulisses de cette enquête hors norme.