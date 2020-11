La déclaration d'amour de George Clooney à Amal: "Je ne savais pas à quel point ma vie était vide jusqu'à ce que je la rencontre"

George Clooney a longtemps été le célibataire le plus convoité de Hollywood. Son regard ténébreux faisait tourner les têtes et pourtant l'homme jurait à qui voulait l'entendre que le mariage, ce n'était pas pour lui... Jusqu'à sa rencontre avec la charmante avocate spécialisée dans les droits de l'Homme, Amal Alamuddin.

George Clooney n'accorde pas souvent d'interviews ces jours-ci. Mais pour le magazine GQ, il a accepté de sortir de son silence et même d'évoquer sa relation avec Amal Clooney et comment cela a fondamentalement changé le cours de son existence.

"Je me disais:"Je ne me marierai plus jamais. Je n'aurai jamais des enfants", a-t-il développé, ajoutant qu'il était très satisfait de sa vie, de sa carrière et de son célibat des années après son divorce en 1993 avec Talia Balsam. "Je travaillais, j'avais de bons amis, ma vie était bien remplie, j'allais bien", a-t-il déclaré révélant son état d'esprit à cette époque. "Mais je ne savais pas à quel point c'était vide jusqu'à ce que je rencontre Amal. Et puis tout a changé. Et là je me suis dit: "Oh, en fait, il y avait un immense vide dans ma vie."

Le mariage l'a changé, admet George, "parce que je n'avais jamais été dans une situation où la vie de quelqu'un d'autre était infiniment plus importante pour moi que la mienne. Vous savez? Et puis, il y a eu des deux autres personnes, qui sont petites et doivent être nourries. .… " George fait référence aux jumeaux Alexander et Ella qu'il a eus avec Amal en 2017.

Alexander et Ella ont désormais trois ans et en parlant de ses enfants, George ne peut s'empêcher -comme n'importe quel parent - de se vanter des talents de son fils: "Il parle couramment l'italien", détaille-t-il.