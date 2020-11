Vous n’aimez pas les choux de Bruxelles? "Vous allez les aimer grâce à cette recette", assure Loïc (vidéo)

Loïc n'est pas un « Chef », mais un fou de cuisine ! Ses grands-parents et parents sont à la base de son éducation culinaire et c'est grâce aux livres, à la télévision, Facebook, YouTube et Instagram que Loïc a poursuivi son apprentissage. Sa cuisine est super rapide, facile et toujours gourmande.

Soucieux de son époque et du monde dans lequel il vit, il essaie de privilégier les produits de saison et locaux au travers des recettes qu'il nous présente.





Pour 2 personnes

45 minutes

Ingrédients

5 grosses pommes de terre farineuses

2 magrets de canard

2 pommes rouges

750 g de choux de Bruxelles

1 oignon doux

beurre

sel et poivre

1 poignée de thym frais

- Epluchez 5 grosses pomme de terre, rincez et mettez sous eau. Portez à ébullition en commençant dans de l’eau froide salée.

- Faites des incisions dans le côté peau des magrets de canard. Assaisonnez avec du sel et poivre.

- Préchauffez une poêle et faites cuire les magrets côté peau d’abord sans matière grasse.

- Epluchez deux pommes, enlevez les trognons et nettoyez les choux de Bruxelles. Coupez les choux de Bruxelles en deux. Coupez les pommes dans des morceaux de la même grandeur que les choux de Bruxelles coupés. Faites fondre une noix de beurre dans une poêle et ajoutez les choux de Bruxelles et les pommes.

- Retournez les magrets de canard après 10 minutes. Et cuisez de l’autre côté pendant 5 minutes.

- Coupez un oignon doux grossièrement et ajoutez aux légumes. Assaisonnez la poêle de légumes avec du sel et du poivre.

- Egouttez les pommes de terre et laissez évaporer pendant quelques minutes.

- Enlevez les magrets de la poêle et laissez reposé pendant au moin 5 minutes.

- Ajoutez & c.à.s. de thym finement ciselé aux légumes.

- Rissolez les pommes de terre dans la graisse de canard jusque croustillantes. Découpez les magrets de canard et servez avec les pommes de terre et les légumes.



>> Toutes les recettes sur RTLPlay