Aya Nakamura: voici ce qu'elle répond à ceux qui ne comprennent pas ses chansons

Malgré son succès bien au-delà de la France, Aya Nakamura doit faire face à de nombreuses critiques concernant son attitude ou encore ses textes.

Pour certains, ils sont carrément incompréhensibles. Dans une interview accordée à Télé 7 Jours, elle leur répond.

"C’est difficile de comprendre la musique et les paroles d’une artiste quand on ne se met pas à sa place… Parfois les critiques sont gratuites", explique-la chanteuse.

"Certains médias n’ont pas pris la peine de me découvrir au-delà de l’image de la fille qui se la pète…", a-t-elle ensuite précisé.

Elle fait référence à son interview dans Cà Vous où elle s'est sentie particulièrement mal à l'aise. "C'est l'interview la plus malaisante de ma vie. Je voulais me barrer, mais d'une force. C'était horrible. Ils se sont dit : 'On entend parler d'elle, on va l'inviter, mais en vrai, on ne connaît rien de ce qu'elle fait.' Et au lieu de faire leur travail de journaliste avant, ils l'ont fait en direct..", avait-elle récemment expliqué à Society.

Mais qu'importe pour Aya Nakamura dont le troisième album vient de sortir et connait déjà un franc succès.

