Gros malaise dans TPMP, un chroniqueur claque la porte de l'émission: "Marre de cet abruti de Castaldi et de Jean-Michel Maire"

Mercredi soir, René Maleville a failli quitter le plateau de TPMP après que d'autres chroniqueurs se soient moqués de lui. Il a finalement décidé de quitter l'émission de Cyril Hanouna un peu plus tard dans la soirée et l'a annoncé dans un tweet furieux.

Il argumentait sur les théories du professeur Raoult mais au lieu de l'écouter, tout le monde riait sur le plateau. Il s'est donc vexé.

"Je m’en vais. Je me casse moi. Je ne suis pas là pour faire le comique de la troupe. Je ne suis pas là pour faire le comique des petits bobos parisiens là", avait-il lancé avant de s'en prendre à Benjamin Castaldi : "Toi quand tu parles de tes conneries tout le monde doit se taire. Tu te crois quoi toi ?"

Il était finalement resté, mais un peu plus tard dans la soirée, il a pris sa décision : il ne reviendra pas sur le plateau de l'émission.

"Marre de cet abruti de Castaldi et de Jean-Michel Maire. Je ne viens pas dans ton émission pour qu’on me prenne pour un con. À Marseille, on commence à me demander ce que je fous là. J’ai une famille, une femme, 3 enfants et 5 petits enfants qui ont une put*** de haine !", a-t-il écrit.